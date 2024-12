Ilrestodelcarlino.it - La Castelfrettese si rafforza: ecco Giampaoletti dai Portuali

La, in vetta al girone B di Prima Categoria, si rinforza. A centrocampo, con l’arrivo di Damiano(classe 2005) con la formula del prestito daiDorica, con cui ha disputato la prima parte di stagione totalizzando sette presenze in Eccellenza. Lo scorso campionato fu, insieme agli attuali biancorossi Davide Rinaldi e Mattia Lazzarini, tra i protagonisti dello storico trionfo deiin Promozione fornendo un contributo significativo con 3 gol, uno dei quali valso il 2-1 nei playoff contro la Biagio Nazzaro. Elemento di buona tecnica, in grado di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica e a ridosso dell’attacco,va così a rinforzare il team di Simone Ricci. Con il suo acquisto viene colmata la casella vuota lasciata dalla partenza del centrocampista classe 2002 Giovanni Perna (4 presenze, tutte da subentrato), sceso alla Falconarese Seconda categoria, girone D).