Amica.it - Kalsarikännit: come vivere la comfort experience finlandese

Leggi su Amica.it

È una forma di benessere nordica, al pari dell'”hygge” danese:è l’abitudinea consumare alcolici nell’intimità di casa propria, indossando solamente la biancheria intima. Per sfuggire alla frenesia delle giornate natalizie, per ritrovare un momento di calma e pace nel calore della propria abitazione. Anche perché sono molteplici i benefici nel ritagliarsi del tempo per se stessi, in primis perché permette di contrastare la cronicizzazione patologica dello stress. E sappiamo bene quanto possa portarne il periodo natalizio.Del resto lo dice la parola stessa:è una parola composta che unisce i nomi kalsari (biancheria intima) e kännit (ebbrezza). Questo non significa che bisogna esagerare con l’alcol e ubriacarsi, ma imparare ad apprezzare un buon bicchiere di vino indossando abiti comodi e casalinghi.