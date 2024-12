Sport.quotidiano.net - Integrity Tour e Sport & Studio: Alcione Milano in prima linea contro il match fixing

Dopo aver fatto tappa, nei giorni scorsi, al Monza e in casa Inter, l’, il progetto itinerante organizzato da Lega Pro eradar AG, in collaborazione con l’Associazione italiana calciatori, che mira a combattere le pratiche di ““ e a salvaguardare il buon andamento degli eventiivi, è stato ospitato dall’. Con calciatori, membri dello staff tecnico e dirigenti sia dellasquadra che del settore giovanile degli “Orange“, sono state introdotte tematiche fondamentali da parte del segretario generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, del responsabileper l’Italia diradar AG, Marcello Presilla, del referente AIC Paolo Bianchet e del rappresentante dell’area marketing di Lega Pro, Giovanni Marchi. "Come Lega Pro cerchiamo di fornire costantemente a calciatori, dirigenti e tecnici gli strumenti di difesa da pratiche illecite e di- ha spiegato Paolucci -, portando avanti da anni un progetto di formazione solido e importante.