Il marito di Gisèle Pelicot è stato dichiarato colpevole di stupro aggravato

Dominiquediai danni dell’ex moglienel processo sugli stupri di Mazan, conclusosi oggi ad Avignone. Sono 51 gli imputati accusati di aver abusato della donna, drogata dalper oltre 10 anni. Alcuni hanno ammesso gli illeciti, mentre altri hanno affermato di credere che la vittima avesse acconsentito. L’accusa ha chiesto pene tra i 10 e i 18 anni per 49 imputati, mentre Dominiquerischia la pena massima di 20 anni. L’uomo èanchedi aver realizzato e distribuito immagini sessuali di sua figlia adulta Caroline. Le condanne dovrebbero essere decise in giornata.Il casol’emblema della violenza di genere che attraversa ogni età e classe socialeOltre al numero elevatissimo di aggressori e alla durata delle violenze, il caso diha fatto scalpore a livello mondiale per il profilo sociale e anagrafico dei suoi abusatori, che ha messo in luce come la violenza di genere attraversa ogni strato sociale.