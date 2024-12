Metropolitanmagazine.it - Gisèle Pelicot: condannato a vent’anni l’ex marito, la fece violentare da cinquanta uomini

«Volevo che tutte le donne vittime di stupro – non solo quando sono state drogate, lo stupro esiste a tutti i livelli – voglio che quelle donne dicano: l’ha fatto la signora. Possiamo farlo anche noi. Quando vieni violentata c’è vergogna, e non spetta a noi vergognarsi. Spetta a loro.». Quella di, vittima di stupri da parte di cinquantunoper oltre un decennio, è una di quelle storie difficili da raccontare, e impossibili da comprendere. Ad orchestrare le sevizie, il suo ex, Dominique.Una vicenda che ha sconvolto la Francia e il mondo intero. Suo malgrado, tuttavia, la settantaduenne residente in Provenza è diventata un simbolo della lotta alla violenza di genere. Un ruolo che ha coraggiosamente abbracciato, esponendosi in prima linea e presenziando ad ogni udienza del processo seguito alla scoperta degli orrori subiti.