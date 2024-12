Cinemaserietv.it - Ghostbusters, in sviluppo un film animato Netflix dal regista di Piovono Polpette 2

Leggi su Cinemaserietv.it

Il franchise deisi prepara a una nuova evoluzione con la realizzazione di unin collaborazione tra Sony Pictures Animation e. Ancora in fase iniziale di, il progetto sarà diretto da Kris Pearn,con una comprovata esperienza sia in Sony che in, noto percome2 e The Willoughbys.I dettagli della trama sono attualmente riservati, ma fonti vicine al progetto suggeriscono che l’obiettivo sia replicare l’impatto creativo e commerciale che la trilogia animata Sony di Spider-Man ha avuto sulla cultura popolare.Il progetto, come ricorda Deadline, è una sorta di costola della nuova serie animata, sempre a marchio, annunciata per la prima volta nel 2022, e ufficialmente ordinata nell’estate ’24. Scritta e prodotta da Elliott Kalan, figura di spicco nel panorama dell’intrattenimento grazie al suo lavoro su The Daily Show with Jon Stewart e Mystery Science Theater 3000, la serie, in 3d, sarà, dal punto di vista del tono, sostanzialmente in linea con irecenti della saga, continuando a esplorare l’universo degli Acchiappafantasmi sotto la guida di Jason Reitman e Gil Kenan, già coinvolti nella scrittura e direzione di: Legacy e Minaccia glaciale, gli ultimi contestatissimi capitoli cinematografici della saga.