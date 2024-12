Dilei.it - Ferragnez, l’attico di Milano affittato per una cifra stellare

Leggi su Dilei.it

a CityLife in cui vivevano Fedez e Chiara Ferragni avrebbe dei nuovi proprietari: attualmente, l’appartamente milanese sarebbe abitato da un noto calciatore di Serie A, che sborserebbe un affitto pari a 35mila euro al mese.Appartamento dei, chi è il nuovo proprietarioFedez e Chiara Ferragni hanno vissuto gli anni più felici del loro matrimonio nella città di. In particolare, la coppia ha trascorso ben 5 anni in un appartamento di 477 mq a CityLife, prima di trasferirsi in una dimora più grande nello stesso quartiere. L’ex coppia più famosa d’Italia aveva arredatosu misura, rendendolo una dimora perfetta per tutta la famiglia: sui social, iavevano spesso condiviso scatti e filmati della propria casa, che era stata anche il set della serie di Prime Video a loro dedicata.