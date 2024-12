Ilrestodelcarlino.it - Fano Calcio, un test per capire. Sabato l’amichevole col S.Orso

Fermi i campionati per la pausa natalizia,21 dicembre alle 14,30 allo stadio "Mancini" ilaffronta in amichevole il Sant’, altra formazione fanese militante nel campionato di Promozione. Alla luce anche del recente accordo – tramite il ConsorzioSport – per il quale nella prossima stagione ilrileverà il titolo sportivo della società rossoblu, scalando così tre categorie, ilamichevole offre una ghiotta occasione a dirigenti, tecnici e giocatori per valutare alcune scelte che potrebbero essere fatte in previsione della prossima stagione. La curiosità maggiore sarà quella dise la squadra allestita dal diesse Canestrari e dal presidente Mei per il campionato di Terza categoria può reggere il confronto con una formazione di gran lunga superiore e se i giovanissimi che si stanno ben comportando in questa prima fase del torneo hanno le qualità per poter aspirare ad un salto così impegnativo.