Donnarumma ko | tacchetti in faccia da Singo solo ammonito ed è costretto a uscire punti sul volto sfigurato FOTO|Estero

2024-12-19 00:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Spiacevole disavventura per Gigiodurante Monaco-PSG. Il portiere del Paris Saint-Germain ha subito una brutta entrata dall’ex difensore del Torino, Wilfried, che in uno scontro di gioco lo ha colpito incon idella scarpa mentre usciva a terra. Inevitabilmente il nazionale italiano ex Milan ha avuto la peggio ed è statoa lasciare il campo, per poi farsi mettere deidi sutura sul. I campioni di Francia si aggiudicano questo scontro diretto e consolidano il primo posto in classifica con 40, 10 in più dei padroni di casa, secondi con il Marsiglia di De Zerbi a quota 30. Allo Stade Louis II arbitra Letexier. Luis Enrique esclude per scelta tecnica l’attaccante Kolo Muani (messo sul mercato) e non può contare sugli infortunati Kimpembe e Nuno Mendes.