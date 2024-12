Courteney Cox nel cast di Scream 7

Leggi su Cinefilos.it

Cox neldi7Courtney Cox tornerà in7. Sebbene la Cox abbia interpretato la giornalista Gale Weathers in tutti e sei i film del franchise slasher, il suo ritorno nell’imminente7 non era garantito, poiché ci sono stati grandi cambiamenti davanti e dietro la macchina da presa. Tra questi, Melissa Barrera (Sam Carpenter) è stata licenziata dopo aver condiviso post sui social media a favore della Palestina, mentre la co-protagonista Jenna Ortega (Tara Carpenter) e il regista Christopher Landon hanno abbandonato il progetto poco dopo. Ora lo sceneggiatore originale Kevin Williamson ha preso le redini della regia e l’inizio della produzione è previsto per l’inizio del 2025.Secondo Variety, è stato ufficialmente confermato cheCox riprenderà il suo ruolo di Gale Weathers in7.