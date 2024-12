Quotidiano.net - Conflitto tra Chapitos e Mayitos: 100 giorni di violenza a Culiacán

La guerra tra le due fazioni del cartello di Sinaloa, da un lato iche fanno capo ai figli del Chapo Guzmán e dall'altro i, che rispondono al Ismael Mayo Zambada, continua senza sosta dal 9 settembre scorso, 100esatti. Da allora, gli abitanti di, la capitale dello stato messicano di Sinaloa controllano i social media e alcuni notiziari come se stessero cercando di informarsi sulle previsioni del tempo ma, in realtà, vogliono sapere se è sicuro uscire. Dal 9 settembre sono infatti 600 i morti ammazzati di cui si ha una registrazione ufficiale, mentre più di 900 le persone sequestrate dai narcos. In media un omicidio ogni quattro ore, sei ogni giorno. "Ci svegliamo e consultiamo i canali di WhatsApp o i gruppi di Facebook o di WhatsApp — non consultiamo i mezzi ufficiali perché mentono o nascondono le informazioni — per sapere se ci sono sparatorie o blocchi, e poi si decide se uscire o meno", spiega alla rivista messicana Proceso Omar Mancera González, ricercatore della Scuola di Scienze Antropologiche dell'Università Autonoma di Sinaloa.