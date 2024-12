News.robadadonne.it - Come Google Maps ha permesso di scoprire un omicidio e di arrestare gli assassini

La tecnologia può rivelarsi davvero utile e preziosa o molto pericolosa allo stesso tempo, ma è sicuramente uno strumento a cui le forze dell’ordine non disdegnano di fare affidamento nei casi particolarmente difficili, anche se probabilmente si vede solo nei film che si riesca a risolvere unosservando le immagini da un pc o scavando nei dati di qualche dispositivo digitale.È accaduto invece in Spagna, nella provincia di Soria, in Castiglia e León, dove grazie alle immagini dila polizia è riuscita a risolvere il caso della scomparsa di un uomo cubano, avvenuta circa un anno prima, risalendo anche al suo assassino.Grazie aStreet View, il servizio che permette di vedere immagini reali delle città, con ricostruzioni tridimensionali di strade e paesaggi, le forze dell’ordine hanno infatti notato un uomo che sistema un sacco bianco, piuttosto groso, nel bagagliaio della propria auto, in una strada deserta di Tajueco, un paese che conta appena 56 residente.