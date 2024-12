Spettacoloitaliano.it - Come finisce Il Prezzo dell’Arte: finale spiegazione del film.

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Il, trama eL’editore Eric Angstrom assume nove traduttori di diverse lingue e li isola in una lussuosa villa per tradurre in segreto l’attesissimo librodi una trilogia bestseller. Quando le prime dieci pagine del manoscritto top secret appaiono online, il lavoro dei sogni diventa un incubo. È il“Il” di Régis Roinsard con un cast d’eccezione che comprende Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Alex Lawther, Anna Maria Sturm, Frédéric Chau, Manolis Mavromatakis e Maria Leite.Il? A seguire, la trama, ile ladel.Iltrama completaLa trama ruota attorno a un editore di nome Éric Angstrom (interpretato da Lambert Wilson), che assume nove traduttori di diverse lingue e li isola in una lussuosa villa per tradurre in segreto l’attesissimo librodi una trilogia bestseller.