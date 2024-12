Ilrestodelcarlino.it - Carpegna Prosciutto: Petrovic rientra, Parrillo si ferma per infortunio

Entra, esce. Non è molto fortunata lache sin dall’inizio di questa stagione non ha mai avuto la squadra al completo. A Piacenza, sabato scorso, èto un po’ a sorpresa l’ala serba – lo aspettavamo domenica con Cremona – segnando anche due bombe cruciali per la vittoria, ma dopo 5 minuti ha dovuto dare forfait Sasàper un problema alla schiena che necessita di un periodo di riposo. Quanto durerà, dovrà valutarlo lo staff medico in accordo anche con il giocatore perché non tutti gli atleti hanno lo stesso grado di sopportazione e secondo coach Leka "la soglia del dolore diè altissima". Da quanto si è appreso, non è stata una cosa improvvisa: il play-guardia di Benevento aveva già stretto i denti in precedenza, ma sabato scorso ha dovuto alzare bandiera bianca e adesso necessita di un pit-stop.