Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, verdetto pesante: bomba sulla squalifica

Leggi su Ilveggente.it

, ilè pesantissimo ed è una vera e propria. Sentenza mai sentita primaTiene banco, purtroppo, il caso. Terrà banco fino a quando non ci sarà una sentenza del Tas di Losanna dopo il ricordo che la Wada ha presentato, terrà banco anche dopo: qualunque decisione verrà presa nel merito scatenerà le polemiche. Su questo, probabilmente, anche Jannik è stato avvisato e dovrà avere spalle larghissime per riuscire a rispedire tutte le parole che arriveranno.(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, nel corso di questi mesi, sono stati diversi gli uomini di sport e non solo che si sono schierati a favore dell’azzurro. Sono stati di meno, ma ci sono stati, quelli che hanno cercato di dire la propria al contrario.