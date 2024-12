Lapresse.it - Stellantis, Elkann: “Andrò in audizione in Parlamento”

Dopo il tavolo al Mimit tra governo, azienda e sindacati in cuiha delineato il suo piano per 2 miliardi di euro di investimenti in Italia, il presidente del gruppo automobilistico, John, ha parlato con il presidente della Camera Lorenzo Fontana e gli ha annunciato che risponderà alla convocazione inal. Lo fanno sapere fonti di.Con Fontana “cordiale conversazione telefonica”Le fonti fanno sapere cheha avuto una cordiale conversazione telefonica con Fontana e gli ha anticipato la sua partecipazione all’inin merito alla convocazione ricevuta, nel rispetto ed in piena coerenza di quanto era stato deciso dall’Assemblea di Montecitorio lo scorso 16 novembre – tramite due mozioni approvate – e in virtù della chiusura del tavoloal Mimit.