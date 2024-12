Thesocialpost.it - Spagna, omicidio risolto grazie a Google Maps: l’assassino fotografato mentre nasconde il cadavere

Un’immagine catturata dalla Street View Car diè diventata un elemento chiave per risolvere un caso diin. La fotografia mostra un uomo intento a caricare una sospetta borsa di plastica nel bagagliaio della sua auto, in pieno giorno, in una strada di un paesino isolato. Questo dettaglio è stato utilizzato dalla polizia per fare luce sulla scomparsa di J.L.P.O., 33enne cubano residente a Soria, sparito da oltre un anno.La polizia ha recentemente arrestato due persone: l’ex compagna della vittima e un suo precedente partner, ritenuto l’uomo immortalato nell’immagine. Secondo quanto riportato dagli inquirenti e dall’agenzia Efe, la denuncia della scomparsa era stata presentata nel novembre 2023 da un cugino della vittima, preoccupato per l’impossibilità di contattarlo.