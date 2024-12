Ilfattoquotidiano.it - “Se stai guardando questo video, probabilmente sono su un aereo per l’Europa in questo momento”: così la Generazione Z (in ferie) rimbalza le mail di lavoro

Il tema è assai dibattutto non solo in ambito lavorativo, ma anche in famiglia. Quante volte ai pranzi di famiglia avete sentito genitori e nonni esclamare “ah, ai miei tempi”. I tempidavvero cambiati e specie nel mondo del. Le nuove generazionisempre più attente alla salute mentale ed è perche ai colloqui chiedono garanzie dalla reperibilità alle. E quindilontani gli Anni 80 del lavorare sempre e a tutti i costi per raggiungere gli obbiettivi. Come direbbero a Roma “scialla”, ossia calma, le cose si fanno, ma senza correre dietro al rischio del burnout.L’iniziativa di un esponente dellaZeta per scoraggiare chi ha tentato di disturbarlo, durante leè diventata virale ed è lo specchio del nuovo approccio al. In una clip di 33 secondi, pubblicata il 16 luglio, Joshua Kessel, che su TikTok si fa chiamare @joshfrommarketing, ha condiviso il filmato di un allegato e-che ha inviato ai colleghi per comunicare che è fuori ufficio.