"Schiena lardosa", Asia Argento svela un retroscena sul tweet contro la Meloni: ecco cosa ha perso dopo averlo scritto

si racconta a Gurulandia: “Quelsumi costò il lavoro”, poi l’affondo ad X Factor e alla Fagnani. Ospite del podcast Gurulandia,ha aperto il cuore, ripercorrendo momenti difficili della sua vita e carriera. DalversoGiorgiache le costò il lavoro, alle critiche al talent show X Factor, fino all’esperienza complicata a Belve con Francesca Fagnani, l’attrice non ha risparmiato parole dure. Ilsue le accuse di body shaming Nel 2017,si trovò al centro di una polemica per unche scatenò un acceso dibattito. L’attrice aveva pubblicato una foto di spalle di Giorgia, accompagnata dalla didascalia:“Back fat of the rich and shameless – Make Italy great again – #fascist spotted grazing”. Ilvenne accusato di body shaming, costandole non solo critiche, ma anche opportunità lavorative.