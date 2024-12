Quotidiano.net - Petroliere russe affondate nel Mar Nero, “La macchia di petrolio copre già 60 chilometri di costa. Morti gli uccelli contaminati”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 18 dicembre 2024 - La chiazza di marea nera oleastra fuoriuscita dalle duenel Marsi sta espandendo, delineando così un disastro ambientale di grandi proporzioni. Secondo Greenpeace Ucraina la scorsa domenica nello Stretto di Kerch le due navi travolte dalla tempesta, una spezzata in due e l'altra incagliata con gravi danni allo scafo, hanno versato in mare almeno 3.000 tonnellate di combustibile, mettendo così "in pericolo l'ecosistema locale". La chiazza nera ha raggiunto le coste del MarLa ong sta monitorando con attenzione l'evolversi del disastro, sottolineando che "martedì sera, l'olio combustibile pesante (mazut) fuoriuscito dallela scorsa domenica nel pezzo di mare che collega il Maral Mar d'Azov, ha raggiunto le coste del primo".