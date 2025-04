Carini accoltella il padre per difendere la madre | arrestato 20enne

arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il padre durante una lite familiare. L’episodio è avvenuto nella notte in un’abitazione di via Vespucci a Carini , in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – identificato come Mattia Massimo – avrebbe colpito il padre, Marco Patti , 44 anni, con due fendenti alla schiena,. Feedpress.me - Carini, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato 20enne Leggi su Feedpress.me Un giovane di 20 anni è statocon l’accusa di tentato omicidio dopo averto ildurante una lite familiare. L’episodio è avvenuto nella notte in un’abitazione di via Vespucci a, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – identificato come Mattia Massimo – avrebbe colpito il, Marco Patti , 44 anni, con due fendenti alla schiena,.

Carini, accoltella il padre per difendere la madre. Carini, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato 20enne. Carini, accoltella il padre alla schiena durante una lite per difendere la madre. Carini, 20enne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite. Carini (PA), accoltella il padre per difendere la madre durante una lite: arrestato un ventenne. Palermo, 20enne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite: arrestato. Ne parlano su altre fonti

Carini, accoltella il padre per difendere la madre - L'uomo, 44 anni, è stato ricoverato. Il figlio, 20 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Sarebbe intervenuto durante una lite tra i genitori ... (rainews.it)

Ventenne accoltella il padre per difendere la madre durante una lite - Avrebbe accoltellato il padre per difendere la madre nel corso di una lite tra i genitori. É l'accusa nei confronti di un 20enne di Carini, in provincia di Palermo, arrestato con l'accusa di tentato o ... (ansa.it)

Accoltella il padre per difendere la madre: giovane di 20 anni arrestato per tentato omicidio - Dopo il caso di Bojan Panic, il giovane di Mezzolombardo (Trento) che ha ucciso il padre per difendere la madre, un altro giovane si è trovato a ... (msn.com)