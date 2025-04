Bologna sgomberati gli studenti in presidio tutta la notte sotto la Prefettura

Bologna, 5 aprile 2025 - Incatenati per tutta la notte sotto la Prefettura, quattro attivisti di Osa questa mattina sono stati sgomberati dalla Digos. Si è concluso così il presidio che aveva accompagnato la manifestazione di ieri studentesca, che ha visto in piazza 300 ragazzi delle superiori. Bologna MANIFESTAZIONE studenti CONTRO RIFORMA VALDITARA E DENUNCIE studenti MINGHETTI Il risveglio a piazza Roosevelt Erano circa le 7 quando la polizia è arrivata in piazza Roosevelt a "svegliare" i ragazzi e non si sono verificate tensioni. Gli studenti, che verranno denunciati dalla Digos, si sono quindi spostati in presidio in piazza del Nettuno. Manifestazione Ieri gli studenti hanno consegnato le 15mila firme raccolte a favore degli studenti del Minghetti in Prefettura. E poi si sono incatenati, simbolicamente, a una colonna davanti a palazzo Caprara.

