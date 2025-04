Oasport.it - Sci alpinismo, De Silvestro e Boscacci sul podio in Coppa del Mondo: azzurri brillanti in staffetta

Alba Dee Michelehanno conquistato un brillante terzo posto nellamista che ha concluso la penultima tappa delladeldi sci, andata in scena sulle nevi di Villars sur Ollon (Svizzera) dopo la sprint di ieri in cui Murada e Mascherona sono salite sul.I coniugi della Valtellina si sono meritati il gradino più basso delal termine di una gara ben condotta e in cui sono sempre stati in lizza per il piazzamento di lusso. Glihanno tagliato il traguardo con un ritardo di 24.4 secondi dagli spagnoli Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll, capaci di imporsi con il tempo di 33:18.2 precedendo di 1.2 secondi i padroni di casa Marianne Fatton e Thomas Bussard.Si tratta del sestonel massimo circuito internazionale itinerante per la squadra italiana.