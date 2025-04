Treni | ancora disagi Ritardi sull’Alta velocità incidente sulla Roma-Grosseto

sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è in graduale ripresa dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I Treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti. E problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento

