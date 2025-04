Serie D SSC Ancona | a Riano contro Roma City a caccia di punti e certezze

Romana. Servono almeno 3-4 punti per blindare la salvezza. A stretto giro l’inizio della programmazione per la stagione 2025-26Si avvicina inesorabilmente il rush finale di stagione.5 le partite davanti fino al termine del campionato di Serie D, l’ultima giornata il 4 maggio.L’SSC Ancona è chiamata, ora più che mai, a serrare i ranghi e a stringere i denti per poter blindare quanto prima la permanenza nella categoria.Attuale sesta in classifica a 40 punti, i dorici di Massimo Gadda sono reduci da un ultimo deludente ko interno contro l’Atletico Ascoli 0-2. E con esso il distacco di 4 lunghezze da parte del Fossombrone. Le preoccupazioni principali non sono di certo ì playoff in questo momento. Nell’ultimo periodo, domenica scorsa si è visto in particolar modo, la squadra appare decisamente demotivata in campo. .com - Serie D / SSC Ancona: a Riano contro Roma City a caccia di punti e certezze Leggi su .com L’undici biancorosso pronto alla trasfertana. Servono almeno 3-4per blindare la salvezza. A stretto giro l’inizio della programmazione per la stagione 2025-26Si avvicina inesorabilmente il rush finale di stagione.5 le partite davanti fino al termine del campionato diD, l’ultima giornata il 4 maggio.L’SSCè chiamata, ora più che mai, a serrare i ranghi e a stringere i denti per poter blindare quanto prima la permanenza nella categoria.Attuale sesta in classifica a 40, i dorici di Massimo Gadda sono reduci da un ultimo deludente ko internol’Atletico Ascoli 0-2. E con esso il distacco di 4 lunghezze da parte del Fossombrone. Le preoccupazioni principali non sono di certo ì playoff in questo momento. Nell’ultimo periodo, domenica scorsa si è visto in particolar modo, la squadra appare decisamente demotivata in campo.

Serie D / SSC Ancona: a Riano contro Roma City a caccia di punti e certezze. Serie D, Ancona-Atletico Ascoli: segui la nostra diretta. Tabellino partita Vigor Senigallia vs Ancona. Calcio: Roma City-Ssc Ancona, designazione arbitrale. Al “Del Conero” è scena muta: l’Atletico Ascoli punisce un’Ancona spenta. Tabellino partita Ancona vs Chieti 1922. Ne parlano su altre fonti

La società incontrerà Guerini, summit decisivo (lunedì o martedì) per l'Ancona. In ballo anche il futuro dello staff tecnico - ANCONA Se ci sei batti un colpo. Luogo comune abusato ma che si attaglia perfettamente alla situazione attuale in casa Ssc Ancona. Il Consiglio direttivo di martedì scorso non ha ... (msn.com)

Ancona, proseguono le tensioni interne: “Ma è garantito il futuro societario” - SERIE D - Un comunicato dopo la riunione di oggi per dire tutto e non dire niente. I dissidi sono evidenti, Marconi ha dalla sua 6 consiglieri Proseguono le tensioni interne nell'Ancona. Dopo la riuni ... (youtvrs.it)

Ancona, tifosi delusi e arrabbiati: “Dove sono gli imprenditori promessi?” - Non dimentichiamo lo sforzo fatto per iscriverci in Serie D, ma quello doveva essere un punto di partenza ... le proprie responsabilità e rassegnare le dimissioni dalla SSC Ancona immediatamente, se ... (youtvrs.it)