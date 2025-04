Roma Juve Tudor è alle prese con un dubbio sulla trequarti | chi verrà schierato al fianco di Yildiz? Si profila un serratissimo ballottaggio a due!

