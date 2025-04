Dayitalianews.com - Sub di 54 anni trovato morto in mare tra Ercolano e Torre del Greco

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia intradel, nella provincia di Napoli: ieri sera, venerdì 4 aprile, è statoil corpo senza vita di un subacqueo. La vittima è Cristoforo Lucia, un uomo di 54. Sub esperto e originario di Portici, Lucia si era immerso nel pomeriggio, ma non dando più notizie di sé, sua moglie ha deciso di lanciare l’allarme. Immediatamente sono intervenuti gli operatori della Capitaneria di Porto, che hanno purtroppoil cadavere di Cristoforo Lucia. Dalle prime informazioni, il corpo presentava diverse ferite, in particolare alla testa, e sono stati rilevati segni anche sulla sua muta.L’ipotesi più probabile al momento è che il sub possa essere stato travolto da una imbarcazione, ma le indagini sono ancora in corso per fare piena chiarezza sull’accaduto.