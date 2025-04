.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia al Gran Sasso contro l’Aquila

Leggi su .com

Trentesima diD domenica 6 aprile alle ore 15, 5 Aprile 2025 –delusounabisognosa di punti.La trentesima giornata diD girone F mette di fronte ald’Italia due squadre che hanno reso meno delle aspettative della vigilia: senon può essere soddisfatto dell’attuale quarto posto, che regalerà play-off sostanzialmente inutili, per lal’urgenza è fare punti per salvarsi prima possibile senza passare per la lotteria dei play-out.I rossoblù senigalliesi vengono da una buona partita in casala Sambenedettese, che non ha portato punti ma guardando al gioco, che c’è stato, si spera almeno un po’ di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.Non ci sarà Rotondo tra iini, così come Tomba, ma rientrerà Pjetri dalla squalifica.