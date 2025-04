Paul Schrader accusato di molestie sessuali | l' ex assistente denuncia aggressioni durante il lavoro

Un'ex assistente accusa Paul Schrader di molestie e aggressioni sessuali, denunciando gli abusi subiti durante il suo periodo di lavoro con il regista. Il regista Paul Schrader è stato accusato di molestie e aggressioni sessuali da un'ex assistente personale, che sostiene di essere stata aggredita sessualmente durante il suo periodo di lavoro con il cineasta, come riportato da The Independent. Secondo la testata britannica, le accuse fanno parte di una causa civile intentata dalla denunciante, il cui nome non è stato reso pubblico. Queste sono emerse dopo che Schrader ha rinnegato un accordo di riservatezza precedentemente concordato. Successivamente, la denunciante ha presentato una nuova dichiarazione alla Corte Suprema dello Stato di New York. AP News riferisce che la donna sta cercando di ottenere.

