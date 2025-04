Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Per Un Film Minecraft partenza fulminea

Leggi su Universalmovies.it

Unsi prepara a dominare in lungo e in largo il Boxnel suo primo weekend di programmazione.Dopo un opening day importante da mezzo milione di euro giovedì, ilispirato alla famosa saga videoludica ha accelerato ieri, venerdì 4 aprile, piazzando un incasso stimato da 838 mila euro, con una media per sala da 1900 euro circa. In due giorni Una questo punto ha già totalizzato un incasso complessivo di 1,36 milioni di euro.Le stime degli analisti, anche in considerazione delle performance di altrisimili (vedi Sonic 3 e Jumanji – Benvenuti nella Giungla), ildi Jared Hess potrebbe spingersi verso i 3 milioni nel suo primo weekend di programmazione. Non resta che attendere i dati della giornata odierna per avere una stima più precisa.