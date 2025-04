Ascolti TV 4 aprile 2025 | The Voice Senior trionfa su Rai 1 con il 219% di share

Ascolti TV di Venerdì 4 aprile 2025 vede una nuova vittoria per Rai 1: il talent show “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici, si conferma leader della prima serata con 3.367.000 spettatori e uno share del 21,9%, lasciando Canale 5 e Rete 4 alle spalle.IndiceAuditel Prima Serata: tutti i dati del 4 aprile 2025RAI 1RAI 2RAI 3RETE 4CANALE 5ITALIA 1LA7TV8NOVEDati Auditel Ascolti TV del 4 aprile 2025Conclusione Ascolti TV del 4 aprile 2025Auditel Prima Serata: tutti i dati del 4 aprile 2025Ecco i dati Auditel ufficiali relativi agli Ascolti TV della fascia della prima serata di ieri, venerdì 4 aprile:RAI 1The Voice Senior3.367.000 spettatori – 21,9% di shareRAI 2Father Stu (film)539.000 spettatori – 3,2% di shareRAI 3Newsroom311. .com - Ascolti TV 4 aprile 2025: “The Voice Senior” trionfa su Rai 1 con il 21,9% di share Leggi su .com GliTV di Venerdì 4vede una nuova vittoria per Rai 1: il talent show “The”, condotto da Antonella Clerici, si conferma leader della prima serata con 3.367.000 spettatori e unodel 21,9%, lasciando Canale 5 e Rete 4 alle spalle.IndiceAuditel Prima Serata: tutti i dati del 4RAI 1RAI 2RAI 3RETE 4CANALE 5ITALIA 1LA7TV8NOVEDati AuditelTV del 4ConclusioneTV del 4Auditel Prima Serata: tutti i dati del 4Ecco i dati Auditel ufficiali relativi agliTV della fascia della prima serata di ieri, venerdì 4:RAI 1The3.367.000 spettatori – 21,9% diRAI 2Father Stu (film)539.000 spettatori – 3,2% diRAI 3Newsroom311.

Ascolti TV venerdì 4 aprile: chi ha vinto tra The voice senior e Tradimento. Ascolti tv ieri venerdì 4 aprile 2025: 'The Voice Senior' contro 'Tradimento', tutti i dati auditel. Ascolti tv ieri venerdì 4 aprile chi vince tra The Voice Senior, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live. Ascolti tv del 4 aprile, The Voice Senior di nuovo contro Tradimento. RAI * "ASCOLTI TV" - VENERDÌ 4 APRILE: «IL TRIONFO DI RAI 1, “THE VOICE SENIOR” REGISTRA IL 21,9% DI SHARE CON 3 MILIONI 367 MILA SPETTATORI. Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: primo posto per The Voice Senior, cresce Tradimento. Quarto Grado gara. Ne parlano su altre fonti

