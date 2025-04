Giorgetti pressa l’Ue dopo i dazi | Rivedere il Patto di Stabilità per aiutare le aziende Tajani | Imprenditori non scappate dall’Italia

Leggi su Open.online

Che iimposti da Donald Trump siano una grana cosmica per l’Unione europea, e anche per l’Italia, lo dicono più chiaramente di tutti le Borse in profondo rosso. Dal governo – almeno ufficialmente – filtra però un certo grado di fiducia sugli esiti di un approccio «pragmatico e razionale» che dovrebbe essere preso di esempio da tutti i Paesi del Vecchio Continente. Questa la sicurezza del ministro dell’Economia, Giancarlo, nel messaggio inviato al Forum Teha-Ambrosetti in corso a Cernobbio. Il ministro dell’Economia ricalca la posizione già anticipata dalla premier Giorgia Meloni nei giorni scorsi: la necessità di una strategia calibrata che permetta agli Stati membri deldi liberarsi dalla «gabbia» delle regole Ue, a partire dai limiti stringenti di Green Deal edi