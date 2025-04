Parma Inter le ultime in attacco | Inzaghi ritrova la ThuLa

Parma Inter, niente turnover per Inzaghi: al Tardini i nerazzurri scenderanno in campo con Lautaro e ThuramSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Parma, l'Inter riaccoglierà la sua coppia d'attacco titolare. Marcus Thuram avrà di nuovo al suo fianco Lautaro Martinez, che è tornato dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare le partite contro Udinese e Milan.LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT – «A proposito di aiuto, la sensazione è che, adesso, ne abbia più bisogno Thuram. Nulla gli si può dire sul piano dell'impegno. Al contrario, si è anche sacrificato giocando con una caviglia malamente ammaccata, che ancora non è guarita del tutto e che ancora lo condiziona un po'. È calata drasticamente, però, la sua media gol, visto che ha fatto centro appena tre volte nelle ultime diciassette partite, contro le tredici nelle prime ventitré gare della sua stagione.

