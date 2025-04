Crozza il monologo sui dazi | Imprenditore guadagnerai un po’ meno…Ma non mandare a casa i lavoratori

Nell'ultima puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza commenta i dazi imposti da Trump e lancia un appello all'Europa: "Svegliati Europa. Con le nostre fabbriche ricominciamo a produrre qui: acciaio, automobili, tessile, microchip, così si potrebbe dire che l'Europa s'è desta. No perché fino ad oggi s'è destra e basta".

