Ilrestodelcarlino.it - Chi è il giovane marchigiano Alfiere della Repubblica nominato da Mattarella

Ancona, 5 aprile 2025 – C’è anche Michele Barbatelli,di Appignano, tra i 29 ragazzi e ragazze insigniti del titolo didal Presidente Sergio. Un riconoscimento importante, conferito ogni anno a giovani che si sono distinti per meriti nello studio, nella cultura, nello sport, nel volontariato o per atti di particolare senso civico. Chi è Michele Michele, classe 2006, è stato premiato ‘per la continuità nell’impegno come volontario a favore del suo paese. Una testimonianzaresilienza delle comunità che popolano i borghi italiani’. La storia di Michele è una storia di resilienza e forza d’animo. Il Quirinale lo presenta come ‘un ragazzo sensibile, che ha dimostrato una grande maturità in un periodo molto doloroso per la sua famiglia senza mai venire meno agli impegni scolastici e alla sua attività di volontario presso la Pro loco di Appignano.