Insieme a lei La scoperta su Shaila infiamma il dopo Grande Fratello poi la verità

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Non era sola”.ila fine del, i riflettori restano puntati suGatta e Lorenzo Spolverato: è davvero finita tra loro? L’interesse del pubblico non è calato, anzi. Tutti continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della storia tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il fotomodello milanese. Poco fa, Lorenzo ha condiviso con i fan un momento difficile, confessando di star attraversando giorni molto duriessere stato lasciato in diretta nazionale. Il fotomodello ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social per stare vicino alla famiglia e ritrovare un po’ di serenità. E lei?Leggi anche: “Che bruttissimo gesto”. Beatrice Luzzi affossa Signorini e il: tutti scioccati“a lei”. Lasuil, poi laNel frattempo,fino ad oggi ha mantenuto un profilo basso, evitando apparizioni pubbliche e uscite sui social.