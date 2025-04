In Lombardia svolta meteo gelida in poche ore | sabato primavera domenica temperature a picco Sarà un inizio settimana di freddo anomalo

freddo arriverà ma ‘slitta’ a domenica regalando dunque almeno un sabato soleggiato e dalle temperature primaverili. Secondo gli esperti di 3B meteo, il week end del 5 e 6 aprile 2025 prevede un “sabato dal tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia; correnti asciutte da nord garantiranno ancora bel tempo e clima mite, con temperature diurne in rialzo sin verso i 22 - 23°C. domenica un flusso freddo da Est-Nordest si riverserà in Valpadana portando un generale aumento della nuvolosità e un drastico calo delle temperature. Non sono previste precipitazioni. Di nuovo bel tempo da lunedì, ma clima più freddo specie tra notte e mattino. In dettaglio, sabato 5 aprile 2025 “un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Ilgiorno.it - In Lombardia svolta meteo gelida in poche ore: sabato primavera, domenica temperature a picco. Sarà un inizio settimana di freddo “anomalo” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 5 aprile 2025 – L’ondata di maltempo earriverà ma ‘slitta’ aregalando dunque almeno unsoleggiato e dalleprimaverili. Secondo gli esperti di 3B, il week end del 5 e 6 aprile 2025 prevede un “dal tempo stabile e soleggiato sulla; correnti asciutte da nord garantiranno ancora bel tempo e clima mite, condiurne in rialzo sin verso i 22 - 23°C.un flussoda Est-Nordest si riverserà in Valpadana portando un generale aumento della nuvolosità e un drastico calo delle. Non sono previste precipitazioni. Di nuovo bel tempo da lunedì, ma clima piùspecie tra notte e mattino. In dettaglio,5 aprile 2025 “un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

