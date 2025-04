Ilnapolista.it - Ganna: «Se ami la Roubaix vuol dire che c’è del sadismo dentro di te, è simile a un incontro di boxe»

Leggi su Ilnapolista.it

Fillippoè pronto per la Parigi-, una delle cinque cosiddette classiche monumento. Perè come attraversale l’Inferno ma, puntualmente, ogni anno, si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di vincerla. Nell’intervista a Sportweek ha anche confessato un piccolo sogno.Leggi anche:deluso dall’argento: «Non lo digerirò mai, volevo l’oro. Mi accontento di questo»: «Aiutare mio padre in giardino è meno stancante che andare in bici»In passato disse che è impossibile amare la. La pensa ancora così?«I sentimenti sono sempre un discorso soggettivo, nella vita e pure nel ciclismo. E vanno rispettati. Ma se ami lache c’è deldi te. Non puoi volere bene a una corsa per la quale, i giorni successivi, ha male ovunque. Le mani distrutte, il sedere lo stesso.