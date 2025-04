Anteprima24.it - Mastella e l’assessore Tartaglia Polcini: “Tutto pronto per candidare Benevento a Capitale della cultura 2028”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAll’indomanipubblicazione dell’avviso del Ministeroe in coerenza con i principali obiettivi del processo attivato con l’invito rivolto ai Comuni, singoli o associati, a manifestare interesse per la candidatura all’iniziativa ‘italiana’, in linea con l’Azione UE ‘Capitali europee‘, il SindacoCittà di, Clementealla, Antonella, rendono noto l’avvio di un processo partecipativo aperto a modelli di amministrazione condivisa, nella prospettiva delle più efficaci, innovative e inclusive forme di coprogrammazione e coprogettazione, funzionali al miglior investimento sulle risorse umane,li, creative, economiche e sociali del territorio. “L’obiettivo principale – spiegano il Sindaco e– è favorire un percorso concreto e sostenibile di promozione dei valori che connotano l’identità, la tradizione, la vocazione radicate nel patrimonio e nell’offertale, materiale e immateriale, die del Sannio.