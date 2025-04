.com - Basket B nazionale / Turni casalinghi per Fabriano e Jei per confermare i play in

Una vittoria serve anche per conquistare la miglior posizione che possa consentire di giocare la post season in casa. Al Palatriccoli arriva la Herons Montecatini, a Cerreto la Juve CasertaVALLESINA, 5 aprile 2025 – Un turno importante per Jesi e.Un turno casalingo da vincere contro la Herons Montecatini e la JuveCaserta che servirà tantissimo per conquistare la miglior posizionein. Il quintetto di Ghizzinardi, battento la Herons la avvicinerebbe a due punti, ma quel che di più conta sarebbe il consolidamento dell’ottava posizione che consentirebbe di saltare l’eventuale primo turno ad eliminazione diretta delin e poi giocare in casa l’accesso aioff. Per la squadra di Niccolai, invece, una vittoria corrisponderebbe alla matematica qualificazione al-in oltre a conservare l’attuale piazzamento che garantirebbe di giocare in casa il primo turno di-in.