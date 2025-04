.com - Terza Categoria / Il derby di Jesi è del Largo Europa: battuta la Junior 3-0

Leggi su .com

Ilsupera per 3-0 lanelcon le reti di Bassotti nel primo tempo e Barbaresi e Maiolatesi nel finale, conquistando momentaneamente il quarto posto in classifica a 36 punti: la cronaca ed il tabellino della gara, 5 APRILE 2025-Grande vittoria del, che al Mosconi neldibatte lana con un netto 3-0, in una stracittadina che valeva anche come un importante scontro diretto per la corsa ai playoff. Una gara gestita alla perfezione dai gialloneri, che riportano in campo la loro miglior versione dopo diverso tempo e si portano a casa tre punti fondamentali per questo finale di campionato.Fonte: Profilo InstagramPrimo tempo principalmente a tinte larghine, con i gialloneri che assaltano la difesa leoncella portando subito tanta intensità in campo.