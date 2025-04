Donald Trump come Alberto Sordi | il video virale creato con l' IA

Donald Trump come Alberto Sordi nell'indimenticabile scena de "Il marchese del grillo". Nel video realizzato con l'intelligenza artificiale e pubblicato sul profilo TikTok "Immortale", il presidente degli Stati Uniti parla dei dazi introdotti in romanesco. Il filmato, presto diventato virale, ha fatto già il pieno di click.

