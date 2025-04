Corteo M5s chiede meno armi più sanità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.18 Si tiene a Roma oggi la manifestazione "No al riarmo" promossa da M5S. "Ci siamo. Ci vediamo più tardi in piazza! #fermiamoli", ha scritto Conte sui social rilanciando l'appuntamento. Alle 13 la partenza delda Piazza Vittorio ai Fori Imperiali dove sono previsti interventi dal palco. Tra le parole d'ordine "no al piano di riarmo Ue" e invece investimenti per lache dicono i 5s "rischia il collasso". Saranno presenti anche una delegazione del Pd, Avs con Fratoianni e Bonelli, Rifondazione Comunista.