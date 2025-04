Tudor ridimensiona Roma-Juve | Non è decisiva Poi torna sul famoso gesto di Totti

Juventus al bivio. Domani sera all’Olimpico è in programma lo scontro diretto con la Roma che può decidere tanto della corsa Champions League, fondamentale per i bianconeri.Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.itIgor Tudor ci arriva dopo la vittoria all’esordio col Genoa, ma memore del brutto ko di un anno fa (era sempre il 6 aprile) quando sedeva sulla panchina della Lazio. L’allenatore croato presenta il big match in conferenza stampa:Come è andata la prima settimana di lavoro completa? “Bene, abbiamo lavorato su tutto. Sono contento, abbiamo fatto una bella settimana, abbiamo lavorato su tutte le fasi, sulla preparazione fisica, i dettagli, la crescita individuale, ho visto i ragazzi ben disposti con la voglia di far bene”. Calciomercato.it - Tudor ridimensiona Roma-Juve: “Non è decisiva”. Poi torna sul famoso gesto di Totti Leggi su Calciomercato.it Il tecnico bianconero presenta lo scontro diretto dell’Olimpico che può diventare decisivo nella lotta Champions: le parole in conferenzaLantus al bivio. Domani sera all’Olimpico è in programma lo scontro diretto con lache può decidere tanto della corsa Champions League, fondamentale per i bianconeri.Igor(LaPresse) – Calciomercato.itIgorci arriva dopo la vittoria all’esordio col Genoa, ma memore del brutto ko di un anno fa (era sempre il 6 aprile) quando sedeva sulla panchina della Lazio. L’allenatore croato presenta il big match in conferenza stampa:Come è andata la prima settimana di lavoro completa? “Bene, abbiamo lavorato su tutto. Sono contento, abbiamo fatto una bella settimana, abbiamo lavorato su tutte le fasi, sulla preparazione fisica, i dettagli, la crescita individuale, ho visto i ragazzi ben disposti con la voglia di far bene”.

Ibrahimovic, ora il futuro è a rischio: lo svedese riflette dopo il ridimensionamento. Ne parlano su altre fonti

Juventus, Tudor LIVE: "Con la Roma è importante, ma non decisiva" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma, in programma domenica sera alle 20.45 all`Olimpico e valevole. (msn.com)

Tudor, diretta conferenza Roma-Juventus: tutte le dichiarazioni in diretta - L'inizio della conferenza stampa di Igor Tudor è in programma alle ore 12:00 all'Allianz Stadium di Torino. (tuttosport.com)

Tudor avvisa la Roma in conferenza stampa: "La Juve vuole vincere". Poi parla di Ranieri - TORINO - Igor Tudor e la sfida alla Roma. Servono punti per il quarto posto, serve una grande vittoria alla Juve per ridare slancio ad una stagione difficoltosa. E così all’Olimpico i bianconeri vogli ... (corrieredellosport.it)