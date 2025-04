WWE | Jade Cargill vs Naomi ufficiale per WrestleMania 41 resa dei conti in arrivo

WrestleMania 41, quando la rivalità tra Jade Cargill e Naomi ha raggiunto un nuovo livello.Jade Cargill era rimasta lontana dal ring per un periodo a causa di un infortunio, ma ha fatto il suo grande ritorno a Elimination Chamber, dove ha subito attaccato Naomi. Da quel momento in poi, la tensione tra le due è andata aumentando. Naomi ha completato il suo Heel Turn, mentre Bianca Belair si è ritrovata in una posizione complicata. Jade, però, ha giurato di vendicarsi. Durante l’ultima puntata di SmackDown, Naomi era pronta ad affrontare B-Fab, ma Jade Cargill l’ha aggredita durante l’entrata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)Nonostante l’attacco, le due sono state separate e il match ha potuto iniziare, anche se non è durato a lungo. Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill vs Naomi ufficiale per WrestleMania 41, resa dei conti in arrivo Leggi su Zonawrestling.net La tensione è esplosa a SmackDown, a pochi giorni da41, quando la rivalità traha raggiunto un nuovo livello.era rimasta lontana dal ring per un periodo a causa di un infortunio, ma ha fatto il suo grande ritorno a Elimination Chamber, dove ha subito attaccato. Da quel momento in poi, la tensione tra le due è andata aumentando.ha completato il suo Heel Turn, mentre Bianca Belair si è ritrovata in una posizione complicata., però, ha giurato di vendicarsi. Durante l’ultima puntata di SmackDown,era pronta ad affrontare B-Fab, mal’ha aggredita durante l’entrata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)Nonostante l’attacco, le due sono state separate e il match ha potuto iniziare, anche se non è durato a lungo.

Jade Cargill vs Naomi è ufficiale per WrestleMania 41.

