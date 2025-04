Il ministro Giorgetti dice che l’Ue non deve rispondere a Trump con i contro dazi | “Niente panico”

ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che serve una "de-escalation con l'amministrazione Usa" dopo i dazi imposti da Donald Trump, e che bisogna "evitare di partire con una politica dei contro-dazi". Poi ha suggerito che l'Ue sospenda i vincoli sui bilanci pubblici per permettere di aiutare le imprese. Leggi su Fanpage.it Ildell'Economia Giancarloha detto che serve una "de-escalation con l'amministrazione Usa" dopo iimposti da Donald, e che bisogna "evitare di partire con una politica dei". Poi ha suggerito che l'Ue sospenda i vincoli sui bilanci pubblici per permettere di aiutare le imprese.

Il ministro Giorgetti dice che l'Ue non deve rispondere a Trump con i contro dazi: "Niente panico". Giorgetti: "Rafforzare il programma InvestEU per la difesa". Giorgetti: in manovra priorità ai lavoratori dipendenti per rilancio crescita e consumi. Manovra, Giorgetti chiede sacrifici: ecco cosa può succedere. L’idolo di Giorgetti? Il ministro tedesco cacciato dal governo. Giancarlo Giorgetti promette che l'Italia non taglierà la sanità per comprare armi: «Ma in Europa non tutti d'accordo» - Video. Ne parlano su altre fonti

Il ministro Giorgetti dice che l’Ue non deve rispondere a Trump con i contro dazi: “Niente panico” - Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ribadendo la linea ... la Lega, chiede che l'Italia tratti in autonomia con gli Stati Uniti per far ridurre alcuni dazi: "Io dico ... (fanpage.it)

Giorgetti: “Sui dazi niente panico e no ai controdazi. Valutare sospensione patto di stabilità” - (ilfattoquotidiano.it)

Giorgetti invoca l’unità: «Dobbiamo restare prudenti sul bilancio. Noi per la de-escalation» - (corriere.it)