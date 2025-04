Lapresse.it - Dazi Usa, Netanyahu in visita lunedì alla Casa Bianca

Leggi su Lapresse.it

Il premier israeliano Benjaminsta pianificando dire la. Lo scrive Axios, citando quattro fonti informate. Se lasi svolgerà come previsto,sarà il primo leader straniero a incontrare di persona il presidente Trump per cercare di negoziare un accordo contro i. I due leader dovrebbero anche discutere della crisi nucleare iraniana e della guerra a Gaza.Funzionario israeliano conferma incontro Trump-Il primo ministro Benjaminincontrerà questa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo viaggio a Washington. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano all’emittente pubblica Kan, riporta Times of Israel, confermando apparentemente quanto già riportato da Axios. Sarà la quartadinegli Stati Uniti dall’inizio della guerra a Gaza.