Kompany lancia la sfida all’Inter | Testa solo lì! Vogliamo vincere

FOCUS – Dopo la vittoria in Bundesliga sull'Augsburg, Vincent Kompany sposta tutta la sua attenzione sulla Champions League. Alle porte c'è la sfida di martedì contro l'Inter per i quarti di finale. Ai giornalisti di Eurosport l'allenatore del Bayern Monaco dichiara: «La prossima sfida col Dortmund? Onestamente non ci sto ancora pensando. Ora c'è da pensare all'Inter, a quella che sarà una grande partita. Analizzeremo ciò che è cambiato rispetto all'ultima volta che ci abbiamo giocato contro».

IL CALENDARIO – Vincent Kompany, che continua a fare i conti con infortuni pesanti, dopo il match di Champions League contro l'Inter dovrà vedersela col Borussia Dortmund in campionato.

