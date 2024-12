Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-SAMP 4-1: Dovbyk ricomincia dalla Samp. Akinsanmiro ci prova

Leggi su Calciomercato.it

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: l’ucraino si sblocca, partita tranquilla per tutti i giallorossiArtem(LaPresse) – calciomercato.itRyan 6FLOP Celik 6: in fase difensiva soffre e fatica un po’ anche contro questadoria di ragazzini. In avanti sgasa spesso, ma zero spunti decisivi, al momento di osare torna indietro. Senza infamia e senza lode.N’Dicka 6,5Hermoso 6Saelemaekers 6,5. Dal 62? Soulé 6Pisilli 6,5. Dal 62? Le Fée 6Paredes 6. Dal 70? Pellegrini 6Angeliño 6,5Baldanzi 7Zalewski 6. Dal 70? Dahl 6TOP7: finalmente, verrebbe da dire. Prima doppietta con la, si è fatta aspettare parecchio. Due gol facili facili utili alla fiducia, a ritrovare un po’ di confidenza. Sa che non basta, soprattutto lo aspettano tutti con avversari di livello superiore a una squadra 15essima in B fresca di cambio allenatore imbottita di riserve.