Oscar Pistorius nuova fidanzata sosia dalla ex uccisa ed è subito polemica

“Lacompagna uguale alla sua ex”. Esplode il gossip su, uno dei campioni paralimpici più controversi della storia. Dopo anni di silenzio, il suo nome torna in prima pagina per una svolta nella sua vita privata. L’atleta, diventato celebre per le sue straordinarie imprese sportive e successivamente protagonista di una drammatica vicenda di cronaca nera, è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. Un tempo simbolo e modello per i giovani di tutto il mondo, la sua gloria andò in frantumi quando venne arrestato per l’omicidio della sua ex, Reeva Steenkamp. L’ex campione, condannato a nove anni di prigione, ha scontato gli ultimi cinque in libertà vigilata, cercando nel frattempo di ricostruire la propria vita. Ed è proprio in questo periodo che avrebbe trovato un nuovo amore.